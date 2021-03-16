Коронавирус за сутки выявили в 14-ти городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 66 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в 13-ти муниципалитетах
Больше всего заболевших в Калининграде – 27 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –4
Нестеровский городской округ - 1
Пионерский городской округ – 2
Озерский городской округ - 1
Полесский городской округ – 2
Гурьевский городской округ – 15
Правдинский городской округ - 2
Светловский городской округ – 5
Гусевский городской округ - 1
Славский городской округ – 1
Советский городской округ – 4
Неманский городской округ – 1