Коронавирус за сутки выявили в 14-ти городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 66 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в 13-ти муниципалитетах

Больше всего заболевших в Калининграде – 27 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –4

Нестеровский городской округ - 1

Пионерский городской округ – 2

Озерский городской округ - 1

Полесский городской округ – 2

Гурьевский городской округ – 15

Правдинский городской округ - 2

Светловский городской округ – 5

Гусевский городской округ - 1

Славский городской округ – 1

Советский городской округ – 4

Неманский городской округ – 1