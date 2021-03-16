Для победителя конкурса органистов имени Таривердиева изготовили ангела из янтаря

. Фото: Предоставлено организаторами

Нового органного ангела, который является символом Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева представят в Калининграде 21 марта в Кафедральном соборе.

Ангел станет главным призом грядущего ХII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева.

Особенность конкурса в этом году в том, что отбор участников первого тура в Гамбурге проведут по видеозаписям. В Канзасе же было решено сохранить прежний регламент, и органисты смогут принять участие в прослушиваниях в Университете Канзаса в органном концертном зале Дена и Полли Бейл.

- Несмотря на сложную обстановку в мире из-за пандемии, мы прилагаем все усилия для сохранения прежнего регламента конкурса и надеемся, что все международные участники конкурса, прошедшие во второй тур, а также члены жюри смогут прилететь в Калининград, где их будет встречать и сопровождать наш органный Ангел, - отметила арт-директор конкурса Вера Таривердиева.

Первый тур конкурса пройдет в Гамбурге с 18 по 23 апреля, в Канзасе с 29 апреля по 1 мая, в Москве с 28 по 31 августа. Второй и Третий туры примет

Калининград с 3 по 9 сентября.