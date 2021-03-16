Нашли только документы и шарф: в Полесском районе продолжается розыск пенсионерки

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В лесу Полесского района продолжаются поиски жительницы поселка Большаково Ольги Смирновой, которая пропала 14 марта.

Как рассказали в отряде «Запад», заявка на поиск пропавшей пожилой женщины поступила 15 марта утром.

«В полдень добровольцы прибыли на место и уже вечером в 8,5 км от предполагаемой точки входа женщины в лес, были найдены ее документы, лекарства и шарф», - рассказали поисковики.

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Некоторое время спустя в лес прибыл кинологический отряд добровольцев. «Работы по поиску пропавшей продолжались всю ночь. 16 марта в 06:00 поисковые работы добровольцев были приостановлены», - рассказали в отряде «Запад», отметив, что с 8 утра вторника работы по поиску без вести пропавшей продолжают уже сотрудники полиции Полесского р-на и спасатели МЧС.

Отметим, 68-летняя Ольга Смирнова ушла 14 марта из дома в Большаково и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.