Как будут работать загородные лагеря в Калининградской области этим летом

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Во вторник министр образования Калининградской области Светлана Трусенева рассказала, как будут работать загородные лагеря в этом году.

По ее словам, открытие первой смены состоится 1 июля. Всего будет открыто 14 загородных оздоровительных лагерей и 262 лагеря с дневным пребыванием. Продажа путевок, а также бронирование мест начнется в марте. К сожалению, не обошлось без пандемийных ограничений. По словам Трусеневой, калининградцам будет предоставлено в лагерях всего лишь половина мест от проектной мощности.

Ознакомиться с условиями пребывания в лагерях и посмотреть полный их список можно ЗДЕСЬ.