Калининградская полиция разыскивает подозреваемого в кражах и мошенничествах

Всех пострадавших от действий этого гражданина просят обращаться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ОМВД России по Московскому району Калининграда устанавливает местонахождение Гиреева Евгения Васильевича, 1986 года рождения. Уроженца республики Казахстан подозревают в причастности к кражам имущества граждан и мошенничеству в сфере строительства и производства отделочных работ.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 55-24-02, 55-24-03, а также 8 (952) 054-77-78 (уголовный розыск), либо 02 (102 с мобильного). Также полиция просит жителей города и области, пострадавших от действий указанного гражданина, обратиться в ОМВД по Московскому району по приведенным выше телефонам.