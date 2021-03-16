Калининградская «сфера гостеприимства» испытывает жестокий дефицит кадров

На состоявшемся сегодня, 16 марта совещании в правительстве Калининградской области вице-премьер Илья Баринов, министр социальной политики Анжелика Майстер, замминистра минэкпрома Ирина Гракова, а также представители подведомственных учреждений и федерации рестораторов и отельеров в Калининградской области обсудили дефицит кадров в «сфере гостеприимства».

- За время пандемии означенная сфера потеряла около трети своих сотрудников. В период карантина работники, годами работающие в ресторанах и кафе, переучились и полностью сменили свою деятельность. Теперь наблюдается высокая нехватка кадров среди поваров, официантов и горничных, - сообщила пресс-служба регионального праительства.

Представители сферы гостеприимства отметили, что готовы предоставить большое число вакансий, потому что постоянно открываются новые заведения, а нагрузка в залах даже в дневное время благодаря туристам и жителям региона пиковая.

- В этом году ожидается много туристов, - заявил Илья Баринов. - Рестораны и гостиницы должны предоставлять услуги высокого качества. Совместно мы начинаем подготовку новых кадров в помощь уже опытным работникам, а также приглашаем на работу всех, кто хочет себя попробовать в этой сфере.