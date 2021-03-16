Водителю сгоревшего на Ленпроспекте автомобиля грозит 12 лет «зоны»

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении водителя автомобиля, в котором ночью 15 марта сгорел пассажир, возбуждено уголовное дело.

Фатальным ДТП на Ленинском проспекте закончилась погоня сотрудников Госавтоинспекции за «КИА Спектра», не остановившимся по требованию блюстителей дорожного порядка. Уходя от преследования, машина врезалась в дерево и загорелась. Управлявшего ей 34-летнего мужчину от удара выбросило через водительскую дверь. Пассажир остался в салоне и сгорел заживо. От медосвидетельствования водитель отказался. Кроме того, как выяснилось, виновник аварии не имел прав на управление транспортным средством.

Как сообщается, дело возбуждено по признакам статьи УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Ее санкции предусматривают для виновных лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.