Калининградский «Автотор» планирует выпуск электромобилей

В этом году, с учетом продолжающегося кризиса, холдинг «Автотор» рассчитывает сохранить объемы выпуска своей продукции на уровне прошлого года. В 2020-м было произведено 156 832 автомобиля. Об этом сообщает радио «Бизнес ФМ Калининград».

Кроме того, компания занимается разработкой автомобилей на альтернативных и возобновляемых источниках энергии — электричестве и водороде. Три творческих группы сейчас работают каждая самостоятельно над своим проектом.

- Это будут автомобили для малоподвижных групп населения; это будут автомобили для малоимущих и это автомобили молодежного направления, - заявил председатель совета директоров холдинга Валерий Горбунов. - Но совершенно ясно, что не будет у нас три электромобиля. Какая группа победит, какой автомобиль победит, мы не знаем.