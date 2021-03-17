В Черняховске бывшая бандерша стала магазинной воровкой

В Черняховске 47-летняя местная жительница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за хранение наркотиков и организацию притона, решила сменить профиль своей криминальной деятельности. И отставная бандерша принялась шерстить местные магазины, воруя оттуда мелкую бытовую технику и косметику.

Причем действовала уголовница, незаметно проносившая добычу через кассу, так ловко, что недостачу смогли обнаружить только в ходе проведенной инвентаризации. Сотрудники торговой точки приуныли и обратились за помощью в полицию. И участковые уполномоченные не подкачали, установив причастность горожанки, минимум, к пяти магазинным кражам.

- Подозреваемую доставили в отдел полиции, где установили, что краденое имущество она перепродала, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 158 УК РФ. Женщине грозит лишение свободы сроком до 2 лет.