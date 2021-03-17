Калининградским врачам добавили денег

Губернатор Калининградской области подписал пакет дополнений в медицинскую кадровую программу. Об этом Антон Алиханов сообщил на своей странице в Инстаграме.

Теперь региональные подъемные можно совмещать с получением федеральных выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а сам объем подъемных для врачей и среднего медицинского персонала увеличивается вдвое.

«Например, врач в Нестерове или Славске может получить 1,8 млн. рублей от региона и еще 1,5 млн. рублей по «Земскому доктору», - пишет Алиханов. - На это удвоение выделили дополнительно 118 млн. рублей в 2021 году!»

Выплаты отныне положены и выпускникам БФУ имени Канта, других российских вузов, а также врачам, впервые устраивающиеся в систему государственной медицины в Калининградской области. Причем это не исключает возможности получения в пользование служебного жилья.