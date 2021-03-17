Автоледи, в машину которой въехал грузовик, отсудила компенсацию

В декабре 2019 года на Московском проспекте в Калининграде водитель грузовика неправильно выбрал безопасную дистанцию и «догнал» остановившуюся на светофоре легковушку с женщиной за рулем. Причем удар сзади оказался настолько сильным, что подвергшееся наезду авто, по заключению специалистов, было целесообразнее сдать в металлолом, нежели ремонтировать. Что еще хуже – в ДТП пострадала и сама автоледи, у которой врачи диагностировали ушибы шеи и позвоночника. Лечиться пришлось месяц, но последствия травм дают знать о себе до сих пор.

В связи с вышеизложенным не удивительно, что пострадавшая дама решила через суд потребовать компенсацию причиненного ей морального вреда, который оценила в 50 тысяч рублей. Незадачливый водила не оспаривал обстоятельства ДТП, но в то же время высказывал сомнения в том, что травмы женщины оказались настолько серьезными – ведь она была пристегнута ремнем безопасности!

Однако эти доводы ответчика Неманский городской суд не убедили, и он взыскал с компании-работодателя, которой принадлежал грузовик, требуемую истицей компенсацию. Правда, уменьшив ее размер до 30 тысяч рублей.