Калининградец обворовал знакомую, которая подвезла его домой

Началось с того, что 18-летний гусевец попросил свою знакомую автолюбительницу подвезти его до дома. По пути горожанка завернула по делам к себе домой. В машине она отсутствовала всего несколько минут, но этого времени пареньку вполне хватило, чтобы залезть в перчаточный ящик (в просторечии именуемый бардачком) и обнаружить там деньги. В результате 40 тысяч рублей наличными перекочевали в карман пассажира, который после этого предпочел проделать оставшуюся часть пути пешком.

В дальнейшем выяснилось, что гражданин потратил краденое на развлечения и поездку на море, - проинформировали в пресс-службе регионального УМВД России.

Вернувшись к машине и обнаружив, что знакомый исчез – а вместе с ним и деньги, автоледи обратилась в полицию. Оперуполномоченные угрозыска задержали вора, которому теперь грозит перспектива следующие 5 лет передвигаться исключительно в автозаках или пешком по «зоне».