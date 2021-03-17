Калининградец оплатил 5-миллионый штраф, опасаясь оказаться за решеткой

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В Калининграде судебные приставы добились оплаты крупного уголовного штрафа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Проживающий в Калининграде военнослужащий ранее был осужден за коррупционное преступление и оштрафован на 5 млн рублей. Мужчина не погасил задолженность в установленные сроки, поэтому судебный пристав-исполнитель внесла в суд представление о замене уголовного штрафа другим видом наказания.

Осознав, что может лишиться свободы на срок до четырех лет, должник выплатил уголовный штраф в полном объеме. Деньги уже поступили в консолидированный бюджет.