В Калининграде в среду отключена вода на 25-ти улицах

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В Калининграде в среду, 17 марта, в течение дня отключено холодное водоснабжение на 25-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15 часов воды не будет на ул. 9 апреля 24-30 и ул. Ярославской 5-7.

До 19 часов вода отключена по адресам:

ул. Артиллерийская 58а

ул. Аэропортная 1- 13, 10

ул. Букетная 19, 21, 31, 24-30

пер. Букетный 2-4

ул. Васнецова 1-9, 2, 8-10

ул. Весенняя 1-25, 4-8

ул. Дивная 1-13, 2-16

ул. Закатная 3а, 6-10

ул. Клубная 11, 11а

ул. Красных зорь 8,12

ул. Краснокаменная 65, 73, 76, 84, 88

ул. Орудийная 1-3, 23-25, 31-39, 47-51, 6-22, 30(д/сад№11), 32-48, 56-88, 92-94, 100

ул. Пехотная 50-52

пер. Полевой 23-43, 38-42

ул. Староорудийная 1-3, 2-4

ул. Старокаменная 11, 13(д/сад №24)

ул. Старосапёрная 1а, 5, 2. 4

пер. Старокаменный 1-3, 9-11, 2-14

ул. Сурикова 7, 13, 17, 8-26

пер. Сурикова 5-7, 2-8

ул. Счастливая 1, 7-13, 2-16

ул. Шахматная 2-4.

В Центральном районе холодного водоснабжения не будет до 15 часов на пр-кте Советском 125.