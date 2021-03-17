Требует крови: Черняховск терроризирует мужчина с большим ножом

. Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях появилась информация о бродящем по улицам Черняховска мужчине с огромным ножом в руках.

Как утверждают очевидцы, мрачный тип возрастом на вид от 35 до 45 лет заходит в городские магазины, офисы продаж, и везде «требует паспорт и пролития чьей-то крови». Кроме того, неадекват пристает и к обычным прохожим, падая перед ними на колени и опять-таки бормоча что-то про кровь. Особое впечатление это производит, когда из-за пазухи у мужика как бы невзначай выпадет клинок с лезвием длиной более 30 сантиметров.

Черняховская полиция на тревожные сигналы горожан, если верить местным жителям, реагирует как-то не слишком активно. Мол, однажды приехали, отправились искать приставалу, но кончилось все ничем.

В общем, если вам вдруг случится оказаться в Черняховске и увидеть человека в демисезонной куртке, трико с отвисшими коленками и светлых туфлях, на всякий случай хотя бы перейдите на другую сторону улицы.