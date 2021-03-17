Под Пионерским начали ремонтировать «дорогу вязнущих катафалков»

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В начале марта в поселке Заостровье, что под Пионерским, произошла довольно дикая история. По дороге на кладбище застрял катафалк, и народу потребовалось приложить нечеловеческие усилия, что вызволить автомобиль из грязевого плена.

Позже появились сообщения, что случай не уникальный, что катафалки по дороге на погост в Заостровье вязнут довольно регулярно. А причина, мол, - лень администрации Зеленоградского городского округа, которая грейдирование дороги проводит очень и очень редко.

И вот накануне ремонт многострадальной дороги на кладбище все же начался. Об этом сообщил депутат из Пионерского Антон Гендриксон, который и поднял скандал вокруг этой истории. Причем, по его словам, обычным грейдированием на этот раз дело не закончится.

- Радует, что в этот раз чиновники подошли к своей обязанности более основательно, чем просто подсыпка или грейдирование, - отметил Гендриксон, пояснив, что также проводится чистка мелиоративных канав вдоль дороги.