3 медика, 16 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 51 случай ОРВИ, 12 случаев пневмонии и 2 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 24 пенсионера;

- 3 медицинских работника;

- 2 работающих на промышленных предприятиях;

- сотрудник предприятия торговли и общественного питания;

- 18 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- студент БГА;

- 16 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 29498 случаев заболевания.