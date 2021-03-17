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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 12:53

3 медика, 16 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

Виктор Сергеев
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 51 случай ОРВИ, 12 случаев пневмонии и 2 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 24 пенсионера;

- 3 медицинских работника;

- 2 работающих на промышленных предприятиях;

- сотрудник предприятия торговли и общественного питания;

- 18 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- студент БГА;

- 16 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 29498 случаев заболевания.