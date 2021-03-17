3 медика, 16 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 51 случай ОРВИ, 12 случаев пневмонии и 2 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 24 пенсионера;
- 3 медицинских работника;
- 2 работающих на промышленных предприятиях;
- сотрудник предприятия торговли и общественного питания;
- 18 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- студент БГА;
- 16 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 29498 случаев заболевания.