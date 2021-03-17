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Общество17 марта 2021 14:17

Калининградца осудили за нападение на офис микрозаймов

Суд приговори его к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде осудили жителя Гурьевского района за разбойное нападение на кассира пункта выдачи микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел на улице Горького в Калининграде 2 ноября 2020 года. Злоумышленник приставил к шее женщины нож и потребовал отдать ему деньги. Кассир передала ему 22 тыс рублей, после чего нападавший скрылся.

На суде мужчина заявил, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.

Суд приговори его к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.