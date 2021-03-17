Как в апреле перекроют мост на Киевской на время ремонта

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В апреле планируют начать ремонт моста на улице Киевской. Об этом в среду, 17 марта, рассказал Дмитрий Майоров, директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Речь идет о ремонте швов моста.

- Мы подняли проектные документы этого моста. На сегодняшний день проблему по деформационным швам видим, знаем. И подрядчик в курсе событий. Подрядчик заказал материал, который должен прийти через две недели, - сказал Дмитрий Майоров.

По его словам, работы займут около трех недель.

- Работы начнутся в первых числах апреля и займут три недели. Но есть нюанс в том, что когда произведут вскрытие швов, возможно, увидим какие-то еще недостатки, и будут какие-то дополнительные потребности в работе. Но мы ориентируемся на три недели.

По словам Дмитрия Майорова, полностью закрывать мост не планируют.

- Будем производить работы так, чтобы доставить наименьшие трудности для передвижения транспорта. Мост полностью перекрывать не будем. Это будет частичное закрытие по полосам движения. На мосту, как мы знаем, три полосы движения, одна реверсивная. Если одну полосу перекрываем, остается две полосы: въезд и выезд. – заключил Дмитрий Майоров.