В Калининграде хотят укладывать полимерную плитку для слепых вместо разрушающейся бетонной

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В Калининграде хотят использовать полимерную тактильную плитку для слабовидящих вместо желтой бетонной, которая разрушается. Об этом в среду, 17 марта, рассказал Дмитрий Майоров, директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Где именно будут укладывать новую плитку из полимеров – пока точно не решено.

- Мы выберем участки ремонтируемых улиц и тротуаров. В первую очередь применим там, где наибольшая интенсивность движения пешеходов. Чтобы посмотреть в следующем году, как эта плитка себя проявит, - говорит чиновник. - Эта плитка почти вдвое дороже. Но судя по тому, какой предстоит объем замены бетонной плитки в рамках содержания дорог в городе, то можно сделать выводы, что нам выгоднее будет применить более дорогую плитку. Прослужит она гораздо больше, чем бетонная плитка.

По словам Дмитрия Майорова, полимерную плитку в Калининградской области не производят, ее придется заказывать из регионов России.

- Мы сейчас собираем коммерческие предложения из России. Она много где производится, ее не проблема достать. Эта плитка в ряде регионов применяется и показывает себя с лучшей стороны, нежели бетонная, - сказал Дмитрий Майоров.