Калининградские волейболистки выиграли международный турнир в составе сборной России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Латвии прошел чемпионат Восточно-Европейской волейбольной зональной ассоциации среди волейболисток не старше 16 лет. На базе спорткомплексов Даугавпилса сыграли юношеские национальные команды Польши, Украины, Грузии, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии и России.

В составе сборной России в турнире участвовали Марина Аслямова и Дарья Киселева из Калининграда. Обе представляют молодежную систему профессионального волейбольного клуба «Локомотив-Калининградская область» и областную спортивную школу олимпийского резерва по игровым видам спорта. Калининградские спортсменки сыграли на позициях «блокирующая» и «доигровщица».

На групповом этапе россиянки одержали три победы из трех возможных, обыграв грузинок, украинок и эстонок с общим счетом 9:0 по партиям. И в финале встретились со сверстницами из Польши, обыграв их 3:0. В решающей встрече Марина Аслямова заработала 10 очков, причем четыре их них эйсами.