Коронавирус за сутки выявили в 14-ти городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
В Калининградской области за сутки было выявлено 65 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 14-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 32 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –5
Озерский городской округ - 1
Балтийский городской округ - 6
Гвардейский городской округ – 1
Гурьевский городской округ – 3
Светловский городской округ – 7
Зеленоградский городской округ – 1
Светлогорский городской округ – 1
Краснознаменский городской округ - 1
Славский городской округ – 3
Советский городской округ – 3
Черняховский городской округ –3
Янтарный городской округ - 1