Коронавирус за сутки выявили в 14-ти городах Калининградской области

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В Калининградской области за сутки было выявлено 65 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 14-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 32 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –5

Озерский городской округ - 1

Балтийский городской округ - 6

Гвардейский городской округ – 1

Гурьевский городской округ – 3

Светловский городской округ – 7

Зеленоградский городской округ – 1

Светлогорский городской округ – 1

Краснознаменский городской округ - 1

Славский городской округ – 3

Советский городской округ – 3

Черняховский городской округ –3

Янтарный городской округ - 1