В Калининграде приставы арестовали офис за долги за отопление

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде судебные приставы арестовали офисное помещение за долги перед «Теплосетью». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Торгово-строительная компания в течение десяти лет не платила за отопление, в результате сумма долга достигла 586 тысяч рублей. Попытки теплоснабжающего предприятия и отделения службы судебных приставов взыскать задолженность в порядке исполнительного производства без реализации имущества успеха не имели.

«Площадь арестованного помещения составляет 250 метров. Оно имеет статус нежилого. Если в течение 10 дней с момента получения уведомления собственник не попытается обжаловать это решение – после проведения оценки помещение будет выставлено на продажу», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

В МП «Калининградтеплосеть», заявили, что в связи с ослаблением эпидемиологических ограничений количество совместных рейдов с судебными приставами по взысканию долгов будет увеличено. Также в Калининграде продолжается работа по отключению от теплоснабжения должников, имеющих в собственности или аренде нежилые помещения в отдельно стоящих зданиях. За последний месяц в Калининграде уведомления о предстоящем отключении уже получили шесть компаний.