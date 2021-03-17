В мэрии Калининграда рассказали о продолжительности смен в детских загородных лагерях

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининградской области загородные лагеря начнут прием детей с 1 июня. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, работа семи муниципальных загородных центров будет организована в 4 смены продолжительностью 21 день.

«Помимо организованных видов отдыха для детей и подростков запланированы различные онлайн мероприятия спортивной, творческой и интеллектуальной направленностей, познавательные экскурсии, туристско-краеведческие походы, работа спортивных секций, школьных трудовых бригад, организация общественно полезной деятельности для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Электронная подача заявлений на приобретение путевок в муниципальные загородные центры стартует 19 марта на официальном сайте администрации Калининграда.