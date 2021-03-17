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С 20 марта в Польше вводится общенациональный локдаун. Как сообщают польские СМИ, это связано с резкими ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В частности, за минувшие сутки в Польше выявили более 25 тысяч новых носителей коронавируса (для сравнения, в России - 8998 случаев за сутки). Это наибольшее число случаев COVID-19 с ноября прошлого года и почти на восемь тысяч больше, чем в минувшую среду 10 марта. По числу заболевших лидируют Мазовецкое и Силезское воеводства – 4142 и 4030 случая соответственно.

Кроме того, остается высоким показатель смертности: за минувшие сутки в Польше скончались 453 пациента, у которых был диагностирован коронавирус.