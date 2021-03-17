На Куршской косе зафиксировали уменьшение численности пятнистого оленя и косули

Оленей сфотографировать не так просто, как кажется. К тому же на косе их мало.
Фото: Нацпарк «Куршская коса»
На Куршской косе подвели итоги ежегодного учета численности диких животных. Как сообщает пресс-служба нацпарка, учет проводился 4 марта методом шумового прогона восьми пробных площадок. Были выбраны места наибольшей концентрации диких животных по результатам визуальных наблюдений.
- Отмечено некоторое уменьшение численности пятнистого оленя и косули – сказываются результаты суровой и многоснежной зимы, возросло количество обитающих на Куршской косе лисиц, - отметили на косе.
По данным на март 2021 года, на Куршской косе живут:
лось – 14 особей;
косуля – 76;
кабан – 21;
пятнистый олень – 46;
лиса – 56;
заяц-русак – 24.
Также на территории национального парка «Куршская коса» обитает примерно 32 бобра, 11 выдр, 22 куницы, 43 белки, 19 енотовидных собак, 7 горностаев, 8 норок, 9 барсуков, 5 хорьков и 20 ондатр.