На Куршской косе зафиксировали уменьшение численности пятнистого оленя и косули

Оленей сфотографировать не так просто, как кажется. К тому же на косе их мало. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе подвели итоги ежегодного учета численности диких животных. Как сообщает пресс-служба нацпарка, учет проводился 4 марта методом шумового прогона восьми пробных площадок. Были выбраны места наибольшей концентрации диких животных по результатам визуальных наблюдений.

- Отмечено некоторое уменьшение численности пятнистого оленя и косули – сказываются результаты суровой и многоснежной зимы, возросло количество обитающих на Куршской косе лисиц, - отметили на косе.

По данным на март 2021 года, на Куршской косе живут:

лось – 14 особей;

косуля – 76;

кабан – 21;

пятнистый олень – 46;

лиса – 56;

заяц-русак – 24.

Также на территории национального парка «Куршская коса» обитает примерно 32 бобра, 11 выдр, 22 куницы, 43 белки, 19 енотовидных собак, 7 горностаев, 8 норок, 9 барсуков, 5 хорьков и 20 ондатр.