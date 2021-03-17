Алиханов поделился видео бобра, поедающего волнорез в Зеленоградске

Бобер Кеша лакомится сибирской лиственницей. Фото: Instagram.com

Как выясняется, в Зеленоградске живут не только коты. Губернатор Антон Алиханов разместил на своей странице в Инстаграме забавный видеоролик. Главный герой ролика - калининградский бобер, который лакомится древесиной волнорезов в Зеленоградске.

"Прислали видео из Зеленоградска. Деликатес для калининградского бобра, все же не часто можно лакомиться бунами из сибирской лиственницы", - написал Антон Алиханов.

Под видео сразу стали появляться комментарии. "Не трогайте его!" - просит губернатора подписчица Екатерина. "Это бобер Кеша, который сбежал из калининградского зоопарка. Видимо, в Швецию собрался", - со знанием дела сообщает Келвин. "Как же он без пресной воды? Погибнет", - переживает еще одна подписчица.

Доподлинно судьба бобра неизвестна, но жители Зеленоградска говорят по секрету, что полакомившись древесиной, бобер ни в какую Швецию не поплыл, а убежал в город - гонять местных котов и кошек.