Елена Дятлова: Тротуары на Галицкого пугают, ямочный ремонт их уже не спасет

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Глава администрации Калининграда Елена Дятлова накануне совершила прогулку по центру Калининграда и увиденное ее не порадовала. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Особенно плачевно выглядят тротуары на улице Галицкого.

"В первую очередь пугает состояние тротуаров на Галицкого. Даже не знаю, спасет ли ситуацию ямочный ремонт. По-хорошему там нужно включаться в федеральные программы и всю улицу "капиталить", а это не быстро, да и счет пои де т уже на десятки миллионов рублеи . Где их изыскать в условиях дефицитного бюджета – вопрос. Будем решать", - написала Елена Дятлова.

Вместе с тем, как отметила Елена Дятлова, есть проблемы, которые можно решить без денег:

"Так, стихии ную парковку на Театральнои нужно убирать. Рядом есть полно мест, где можно цивилизовано оставить машину. Там, где автовладельцы разворотили газоны, можно высадить кустарник. Если есть иные предложения, готова выслушать".