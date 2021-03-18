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Происшествия18 марта 2021 8:52

Ночью в Полесске сгорел автомобиль

Кирилл Алексеев
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В ночь на четверг в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Театральной в городе Полесске.

Как выяснилось, в легковом автомобиле «Ауди-80» выгорел моторный отсек, а также салон.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-25 в составе 3 человек и 1 единицы техники, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области.

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