Ночью в Полесске сгорел автомобиль

В ночь на четверг в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Театральной в городе Полесске.

Как выяснилось, в легковом автомобиле «Ауди-80» выгорел моторный отсек, а также салон.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-25 в составе 3 человек и 1 единицы техники, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области.