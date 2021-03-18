В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 18 марта, в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Комсомольской 75, 77-79а, 78, 80, 82-82а, 83 (баня № 1), 84-88; ул. Чекистов 18, 22-24, а также в Московском районе на ул. Портовой 30.

Холодное водоснабжение приостановлено до 13:00 в Центральном районе на ул. Жиленкова 1, 5-15.

До 15:00 не будет воды в Лениградском районе на пр-кте Московском 375; ул. Клинической 73-75; ул. 9 Апреля.