Обломки бетона и бурелом: Елену Дятлову шокировали дворы в центре Калининграда

Елена Дятлова в студии радио "Комсомольская правда". Фото: Александр КАТЕРУША

В среду обеденный перерыв у главы администрации Калининграда Елены Дятловой получился насыщенным. И, увы, позитивных эмоций не подарил. Прогулявшись по центру города, мэр пришла к выводу, что тротуары на улице Галицкого никуда не годятся и ямочный ремонт их уже не спасет - нужна капитальная реконструкция.

Обратила внимание Елена Дятлова и на кошмар, который творится в калининградских дворах.

"Много вопросов по содержанию придомовых территории , - написала глава администрации на своей странице в Фейсбуке. - Будем работать с собственниками и управляющими компаниями. Если понадобится, готовы составлять протоколы за нарушение правил благоустройства и направлять в региональное министерство контроля".

По словам Дятловой, мусор должен быть срочно убран, остатки железо-бетонных конструкции демонтированы, сухие деревья спилены и по возможности заменены на новые.

"Нашей "Чистоты" это тоже касается - беспорядок в том числе есть и на землях общего пользования", - добавила Елена Дятлова.

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Глава администрации Калининграда Елена Дятлова накануне совершила прогулку по центру Калининграда и увиденное ее не порадовала. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Особенно плачевно выглядят тротуары на улице Галицкого (подробности).