«Голый лед по всей трассе, это кошмар»: в Калининграде - десятки ДТП из-за скользких дорог

Авария на улице Дзержинского. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Погода подвела калининградских автомобилистов. В четверг с раннего утра стали появляться сообщения из разных частей города об авариях. Причина - гололед. В частности, стали известно о ДТП на улицах Александра Невского, Грига, Суворова, Дзержинского, Курганской. Несколько аварий случилось на Московском проспекте. "Голый лед по всей трассе, это кошмар", - делится впечатлениями один из автомобилистов, проезжавший утром по улице Суворова.

О пострадавших в ДТП информации пока нет.

Авария на перекрестке Московского проспекта и улицы Грига. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Усугубляет ситуацию еще и то, что многие автомобилисты поторопились сменить зимнюю резину на колесах своих авто на летнюю. Вероятно, понадеялись, что в Калининград пришла настоящая весна. Но она в этом году, как мы видим, опаздывает.

Многочисленные ДТП вызвали пробки. В настоящее время, согласно данным сервиса "Яндекс Пробки", наиболее тяжелая ситуация на Советском проспекте в районе БВМИ, на участке улицы Яналова, на улице Озерной, Верхнеозерной и традиционно на Ленинском проспекте.