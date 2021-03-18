Ждем морозы и мокрый снег: в конце недели в Калининграде произойдет резкое похолодание

. Фото: Иван МАРКОВ

Увы, хороших новостей о погоде у нас нет. Наоборот. Снегопад, обрушившийся на Калининград в четверг - это только цветочки. Ягодки пойдут в пятницу и субботу, когда, по данным синоптиков, в Калининграде произойдет пик похолодания.

Как сообщают специалисты в группе "Погода и метеоявления в Калининградской области", в пятницу и субботу температура днем составит +1... +3 градуса по шкале Цельсия, а ночью, особенно в субботу, "в условиях прояснений и радиационного выхолаживания столбики термометра по области могут опуститься до -7...-10 градусов, а местами и ниже".

В четверг и пятницу обещают снегопад. Он хоть и будет кратковременный, но местами, особенно на востоке области, сформирует более-менее устойчивый снежный покров.

В воскресенье немного потеплеет, но это тепло вас вряд ли обрадует. Потому что вслед на более высокой температурой (буквально на один-два градуса) придут довольно сильные ветры. Скорость ветра составит 14-10 метров в секунду. Добавьте сюда мокрый снег, дождь, гололед, и грядущие выходные предстанут перед вами во всей красе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Голый лед по всей трассе, это кошмар»: в Калининграде - десятки ДТП из-за скользких дорог

Погода подвела калининградских автомобилистов. В четверг с раннего утра стали появляться сообщения из разных частей города об авариях. Причина - гололед. В частности, стали известно о ДТП на улицах Александра Невского, Грига, Суворова, Дзержинского, Курганской. Несколько аварий случилось на Московском проспекте (подробности).