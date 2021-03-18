3 медика, 3 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области за сутки зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 52 случая ОРВИ, 5 случаев пневмоний и 6 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 30 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- работник образовательной организации;
- работник предприятия транспорта, транспортных узлов
- работник с/х предприятия;
- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок;
- 3 учащихся школ (гимназия 40, лицей 49 Калининград, школа 2 Гвардейск);
- студент калининградского бизнес-колледжа;
- 8 неработающих.