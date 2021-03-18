3 медика, 3 школьника: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области за сутки зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 52 случая ОРВИ, 5 случаев пневмоний и 6 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 30 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- работник образовательной организации;

- работник предприятия транспорта, транспортных узлов

- работник с/х предприятия;

- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок;

- 3 учащихся школ (гимназия 40, лицей 49 Калининград, школа 2 Гвардейск);

- студент калининградского бизнес-колледжа;

- 8 неработающих.