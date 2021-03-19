В Калининградской научной библиотеке отметят День поэзии

День поэзии в Калининградской областной научной библиотеке отметят в воскресенье, 21 марта. Как рассказали в библиотеке, в этот день в 13:00 откроется выставка «СлоVision», которая объединит поэтов и художников.

«В «СлоVision» приняли участие по 12 художников и поэтов, из которых случайным образом были сформированы рабочие дуэты. Инициаторами и кураторами проекта выступили поэт Александр Дубровский и художник Ольга Дмитриева», – отметили в библиотеке.

Запланирована выставка коллажей, сольные поэтические выступления авторов, кураторские экскурсии и первая презентация книги «СлоVision».

В 15:00 в этот же день свой четвертый день рождения отметит молодежный поэтический клуб «Графит». Авторы готовят творческие номера.

В ближайшее время будет открыта онлайн-регистрация на события на сайте библиотеки.