В лесу под Калининградом обнаружили завернутое в ткань тело женщины

Уголовное дело было возбуждено около двух месяцев назад. Фото: Александр Подгорчук

В Полесском районе, в лесу возле поселка Зеленое, местные жители наткнулись на страшную находку: на пожухлой траве лежало тело женщины, завернутое в ткань. Прибывшие на место следователи вскоре определили, что труп принадлежит 59-летней жительницы поселка Нахимово Полесского района Дануты Верещако. В начале января женщина пропала без вести, по факту ее исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Смерть женщины ориентировочно наступила около двух месяцев назад, - сказали "Комсомолке" в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области. - При визуальном осмотре на теле обнаружены посмертные следы зубов животных.

Как отметили в пресс-службе, ссылаясь на предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы, точную причину смерти женщины установить не удалось - труп сильно изменился. Не исключено, что имело место убийство.

- В рамках расследования уголовного дела проверяется версия о причастности к гибели женщины ее 31-летнего сына. Его тело с признаками механической асфиксии было обнаружено при тушении пожара в закрытой изнутри хозяйственной постройке во дворе дома по месту их совместного проживания. Следователи установили, что мужчина покончил с собой, - добавили в пресс-службе СК.

Данута Верещако была объявлена в розыск 4 января. 7 января в поселке Майское Полесского района был обнаружен сгоревший автомобиль. Экспертиза установила, что это "Фольксваген Джетта", который принадлежал Дануте Верещако...

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