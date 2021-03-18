Стали известны претенденты на пост сити-менеджера Янтарного

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В среду, 17 марта, закончился прием документов от кандидатов на должность главы администрации Янтарного. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава муниципалитета Наталья Антошина.

В конкурсе на должность главы администрации планируют участвовать, в том, числе, бывший председатель комитета территориального планирования и строительства администрации Калининграда Артур Крупин, а также бывший глава администрации Ладушкина Алексей Родин. Также среди претендентов Павел Боровиков, Сергей Дука и Андрей Шегеда.

Решение о допуске к участию в конкурсе будет принято комиссией после изучения представленных документов 23 марта, добавила Антошина.

Напомним, прежний мэр Янтарного Алексей Заливатский был уволен в конце прошлого года. Причиной стало то, что 9 октября областная служба по противодействию коррупции уличила Заливатского в предоставлении недостоверных сведений о своих доходах и имуществе за 2019 год. Позднее Алексей Заливатский подал в суд на администрацию из-за своего увольнения.

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