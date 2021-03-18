Для строительства платного автобана в Калининграде вырубят почти 90 гектаров леса

. Фото: Александр КАТЕРУША

Не очень хорошие новости для экологов, да и вообще для всех нормальных калининградцев - при строительстве платной трассы, которая соединит Северный и Южный обходы Калининграда, вырубят 89 гектаров зеленых насаждений. Об этом, как сообщает издание "Клопс.Ru", сообщил на общественных слушаниях инженер компании-проектировщика "Институт Гипростроймост" Януш Стрельников.

Как пройдет платная трасса. Фото: klops.ru

По словам инженера, всего для строительства 5-й и 11-й очередей Приморского кольца планируется вырубка деревьев на 150 гектарах. При этом 5-й очередью является новая дорога Калининград - Балтийск, а 11-й - платная трасса между поселками Космодемьянского и Шоссейным, включающая мост через Преголю.

- Однако мы планируем и компенсационные высадки. В частности, они появятся на участке между Балтийским шоссе и микрорайоном Прегольский, - добавил Януш Стрельников.

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