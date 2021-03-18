В Калининграде в апреле начнется ремонт Эстакадного моста

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В апреле, после наступления теплой погоды, в Калининграде начнут ремонтировать Эстакадный мост. Об этом рассказал Дмитрий Майоров, директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

- Ждем погодных условий, когда среднесуточная температура позволит работать с материалами. На Эстакадном мосту проблема в деформационных швах. В начале апреля мы выйдем на эти работы, - сказал он.

По словам специалисты, на Эстакадном мосту не намерены полностью закрывать полосу движения на всей протяженности.

- Конкретно будет точечное закрытие, и там будут производиться работы, - заключил Майоров.