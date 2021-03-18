Ямочный ремонт в Калининграде хотят завершить к майским праздника

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В Калининграде в течение апреля планируют произвести так называемый ямочный ремонт. Список улиц, где он необходим, велик. Об этом рассказал Дмитрий Майоров, директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

- У нас перечень объектов уже готов. Мы ждем погодных условий. Как только будет погода позволять работать с горячим асфальтобетоном, подрядчик начнет. У нас были моменты на улице Ульяны Громовой, на Зорге, где были прямо аварийные и безвыходные ситуации. Там уже в экстренном порядке подрядчик произвел работы, - сказал чиновник.

По словам Дмитрия Майорова, речь идет о десятках улиц.

- Очень много после зимы обращений, жалоб! Объем работ значителен. Мы постараемся к майским праздникам выполнить основной объем на дорогах с самой большой интенсивностью движения, - сказал Дмитрий Майоров.

В мэрии отметили, что 150 млн рублей выделено на ямочный ремонт на весь 2021 год.