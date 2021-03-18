В Калининграде «вскрыли» международную преступную группу по торговле детьми

Начальник УМВД Игорь Илларионов. Фото: Александр Подгорчук

Выступая в пятницу перед депутатами Калининградской областной думы, глава УМВД России по региону Игорь Илларионов сообщил, что полиция пресекла попытку продать иностранцам двух младенцев, рожденных от суррогатных матерей.

- В декабре прошлого года была пресечена деятельность международной преступной группы, пытавшейся продать двух новорожденных детей гражданам иностранного государства под видом суррогатного материнства, - цитирует агентство "Интерфакс" Игоря Илларионова.

Одного из фигурантов уголовного дела, как отметил Игорь Илларионов, полиции удалось задержать - злодей находился на территории Калининградской области.

- Расследование уголовного дела продолжается, - добавил начальник УМВД.