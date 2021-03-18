Курс на импортозамещение: торгово-инвестиционная сеть “Мегаполис и партнёры” развивает собственное производство

Завод "Балтстройбетон"

В период пандемии многие компании сократили поставки строительных материалов и товаров из Европы. Торгово-инвестиционная сеть “Мегаполис и партнёры” всегда держала курс на развитие собственного производства. За последний год компания открыла сразу несколько новых направлений, позволяющих снизить стоимость производимых товаров и зависимость от поставок из Европы.

Подразделение торгово-инвестиционной сети по производству бетона открыла новую линию фасовки цемента. Была расширена ассортиментная линейка дорожно-тротуарной плитки, колодезных колец, керамзитобетонных блоков. Подразделение по производству металла увеличило производство по резке металлоизделий волоконным лазером, позволяющим производить детали любой конфигурации с высокой точностью. Подобные изделия используются в авиастроении, изготовлении судов, автомобилестроении.

Собственное производство торгово-инвестиционной сети позволяет развивать новые проекты, улучшать экономическое состояние Калининградской области. За последний год торгово-инвестиционная сеть “Мегаполис и партнеры” создала более 250 новых рабочих мест.

Торговые центры строительных материалов «Мегаполис» заключили контракты с заводами-производителями из России: сухие строительные смеси поставляются из Ульяновска и Челябинска, декоративная штукатурка с завода в Твери, краски - из Ростова-на-Дону.

“У компании большой потенциал развития. Мы никогда не останавливались на достигнутом, выстраивали стратегию сокращения цепочки “производитель-клиент”, -комментирует глава группы «Мегаполис и партнёры» Евгений Морозов.