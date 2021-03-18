В Калининграде уголовник пытался украсть пожертвования из храма на ул. Назаровой

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи пожертвований из православного храма. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 29-летний мужчина вместе с приятелем зашел в помещение храма на улице К.Назаровой и пытался похитить 13 150 рублей из тумбы для пожертвований. Для этого мужчине пришлось сломать навесной замок. Его заметила одна из служительниц храма и призвала его вернуть деньги. Испугавшись, мужчина выбросил купюры и скрылся.

На злоумышленника завели уголовные дела по статьям «Покушение на преступление» и «Кража». Оперативники уголовного розыска проверяют его на причастность к другим преступлениям.