Власти анонсировали строительство завода по переработке молока в Черняховске

В Черняховске в этом году начнется строительство нового предприятия по переработке молока. Завод будет выпускать 5,4 тыс тонн сливочного масла и 22,5 тыс тонн сухого цельного и сухого обезжиренного молока, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инвестором проекта стала компания «ДМС Восток», партнером компании в регионе выступает группа компаний «Залесье».

«Строительство нового завода по переработке молока, как мы надеемся, даст синергетический эффект стабильного спроса на продукцию местных молочных хозяйств, создаст новые рабочие места в сельской местности, обеспечит развитие пищевой промышленности, прирост инвестиций и налоговых отчислений», – заявил губернатор Антон Алиханов.

В проект будет инвестировано около 3 млрд рублей. Руководство компании также заявило о намерении запустить в регионе полный цикл производства молочной продукции, включая создание животноводческих комплексов.