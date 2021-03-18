В Калининграде платформу Южного вокзала реконструируют почти за 107 млн рублей

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде планируют провести реконструкцию платформы Южного вокзала. Заказчиком работ выступает АО «РЖДстрой», а на ремонт выделено более 106,9 млн рублей. Общие сведения о закупке размещены на портале госзакупок.

Строители должны будут заменить асфальт на перроне, заменить крышу. Также запланирована покраска стен, укладка плитки, грунтовка и покраска металлоконструкций вокзала.

Победителя торгов определят 31 марта. Завершить реконструкцию перрона намерены до конца 2021 года.