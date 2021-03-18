В Калининграде платформу Южного вокзала реконструируют почти за 107 млн рублей

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Фото: Александр КАТЕРУША
В Калининграде планируют провести реконструкцию платформы Южного вокзала. Заказчиком работ выступает АО «РЖДстрой», а на ремонт выделено более 106,9 млн рублей. Общие сведения о закупке размещены на портале госзакупок.
Строители должны будут заменить асфальт на перроне, заменить крышу. Также запланирована покраска стен, укладка плитки, грунтовка и покраска металлоконструкций вокзала.
Победителя торгов определят 31 марта. Завершить реконструкцию перрона намерены до конца 2021 года.