Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 63 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 16-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 27 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Нестеровский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 5
Гвардейский городской округ – 3
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 6
Светловский городской округ – 4
Гусевский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ – 1
Светлогорский городской округ – 2
Краснознаменский городской округ - 1
Славский городской округ – 1
Черняховский городской округ –2
Неманский городской округ - 4