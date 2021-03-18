Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 63 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 16-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 27 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Нестеровский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 5

Гвардейский городской округ – 3

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 6

Светловский городской округ – 4

Гусевский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ – 1

Светлогорский городской округ – 2

Краснознаменский городской округ - 1

Славский городской округ – 1

Черняховский городской округ –2

Неманский городской округ - 4