В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск 15-летнюю Арину Бочкареву. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, утром 16 марта она ушла через окно из дома и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, волосы до плеч, окрашены в рыжий цвет.

Была одета: узкие джинсы черного цвета, куртка удлиненная черного цвета с желтым капюшоном. При себе имела рюкзак светло-бежевого цвета. Ранее неоднократно уходила.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-075, 8 (4012) 552-098 или 02.