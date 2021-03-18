В Калининграде восстановили коллектор на Тенистой аллее, где летом под землю провалилась машина

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Летом прошлого года на Тенистой аллее в Калининграде: проезжая часть разверзлась, и проезжавший автомобиль оказался на дне внушительного провала. По счастливой случайности, никто не пострадал. Оказалось, что провал случился из-за аварии на старом канализационном коллекторе Кенигсберга, который по-прежнему эксплуатируется в Калининграде.

Работы по ремонту коллектора специалисты муниципального предприятия "Водоканал" вели в течение нескольких месяцев. И вот, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, они завершены. Из резервного фонда областного правительства на ремонт объекта было выделено 66,6 млн рублей.

- Использование в процессе современных методов и накопленного опыта позволило не выводить из эксплуатации действующий коллектор. Калининградцы получали коммунальную услугу в полном объеме на протяжении всего периода проведения работ, - отметили в правительстве.

В скором времени приступят к ремонту дорожного полотна на Тенистой аллее.

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