В Калининграде восстановили коллектор на Тенистой аллее, где летом под землю провалилась машина

.
Фото: Иван МАРКОВ
Летом прошлого года на Тенистой аллее в Калининграде: проезжая часть разверзлась, и проезжавший автомобиль оказался на дне внушительного провала. По счастливой случайности, никто не пострадал. Оказалось, что провал случился из-за аварии на старом канализационном коллекторе Кенигсберга, который по-прежнему эксплуатируется в Калининграде.
Работы по ремонту коллектора специалисты муниципального предприятия "Водоканал" вели в течение нескольких месяцев. И вот, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, они завершены. Из резервного фонда областного правительства на ремонт объекта было выделено 66,6 млн рублей.
- Использование в процессе современных методов и накопленного опыта позволило не выводить из эксплуатации действующий коллектор. Калининградцы получали коммунальную услугу в полном объеме на протяжении всего периода проведения работ, - отметили в правительстве.
В скором времени приступят к ремонту дорожного полотна на Тенистой аллее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провал на Тенистой аллее в Калининграде расширился на всю проезжую часть
В Калининграде на Тенистой аллее, где во вторник дорожный провал поглотил целый автомобиль, произошло еще одно обрушение. Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь «Водоканала» Александр Небесихин, новая неприятность произошла за время смены одного экскаватора на другой (подробности).
«Взбесившийся коллектор»: чем обернется суперпровал на Тенистой аллее в Калининграде
Прошло уже две недели с момента появления громадного провала на Тенистой аллее в Калининграде, «проглотившего» автомобиль «Рено». Напомним, в тот вечер асфальт под колесами поворачивавшей на парковку машины начал внезапно разъезжаться, автомобилистка успела выпрыгнуть из-за руля, далее автомобиль завалился на бок и провалился на глубину полтора метров (подробности).