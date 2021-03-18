В Калининграде стартует продажа путевок в загородные детские центры

Лето близко. Пора за путевками! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 марта в 10.00 стартует электронная подача заявлений на приобретение путевок в муниципальные загородные центры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

- Работа семи муниципальных загородных центров будет организована в 4 смены продолжительностью 21 день, которые начнутся 1 и 2 июня, - говорится в сообщении.

Электронная подача заявлений на приобретение путевок в загородные центры будет осуществляться на официальном сайте администрации Калининграда.

В рамках мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета для калининградских детей от 6 до 18 лет предусмотрены льготы по частичной или полной оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры, а также выдача бесплатных направлений на отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- 24 марта начнется прием заявлений на получение льгот в части снижения стоимости путевки в загородный центр в зависимости от уровня среднедушевого дохода семьи (получение справки, подтверждающей размер льготы) отделом семьи, материнства и детства управления социальной поддержки населения в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Калининград, проспект Победы, 42, - отметили организаторы.

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КСТАТИ

На недавнем онлайн-собрании министр образования Светлана Трусенева отметила, что стоимость путевок в этом году осталась на уровне прошлого года – от 22 до 27 тысяч рублей.