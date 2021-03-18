Глава УМВД: Из-за милитаризованности Калининградской области в полиции служит много женщин

Игорь Илларионов. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Во время выступления перед депутатами областной думы начальник УМВД по Калининградской области Игорь Илларионов заявил, что в калининградской полиции служит очень много женщин. Причиной является чрезвычайная милитаризованность региона: мужчины предпочитают идти служить в военные структуры.

- По количеству сотрудников-женщин мы занимаем одно из лидирующих положений в Российской Федерации, - сказал Игорь Илларионов. - Эта тенденция неплохая, но есть и соответствующие проблемы.

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Выступая в пятницу перед депутатами Калининградской областной думы, глава УМВД России по региону Игорь Илларионов сообщил, что полиция пресекла попытку продать иностранцам двух младенцев, рожденных от суррогатных матерей (подробности).